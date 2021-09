Conseil d’Etat vaudois - Luisier, Moret, Borloz: le PLR choisit trois candidats vétérans

La conseillère nationale Isabelle Moret, qui avait frôlé le Conseil fédéral en 2017 et a présidé le Conseil national en 2020, a été choisie pour l’accompagner sur le ticket PLR.

Des cinq candidats annoncés au sein du PLR vaudois pour les prochaines élections au Conseil d’Etat, le parti a décidé de n’en retenir que trois, soit le nombre de sièges qu’il occupe actuellement au gouvernement. Un choix garantissant plus de chances à la sortante Christelle Luisier de garder son poste, et d’éviter une attaque frontale aux autres partis.

Ses deux colistiers sont également des figures bien connues de la politique vaudoise: la conseillère nationale Isabelle Moret, et le conseiller national et ancien syndic d’Aigle Frédéric Borloz. Ont été recalés les deux «nouveaux visages» qui s’étaient également annoncés, les deux députés vaudois Alexandre Berthoud et Sergei Aschwanden.