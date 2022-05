Basketball : Luka Doncic a dû rendre les armes face aux Warriors

Limité à 20 points, le prodige slovène n’a pas pu empêcher Golden State de remporter l’acte I de la finale de Conférence Ouest de NBA, face à Dallas (112-87).

Kevon Looney et les Warriors ont pris le dessus sur Luka Doncic et les Mavericks.

Trois jours après que Doncic a détruit les Phoenix Suns en Arizona, la star slovène a trouvé la voie plus difficile contre un Golden State impitoyable au Chase Center de San Francisco.

Curry en forme

Un début de 8-0 au quatrième quart a laissé les Warriors avec 27 points d’avance à 96-69 pour mettre le match hors de portée. Curry a mené le score avec 21 points, 12 rebonds et quatre passes, tandis que Jordan Poole et Andrew Wiggins ont récolté 19 points chacun.

Trop d’imprécisions

Doncic a mené le score des Mavericks avec 20 points. Dallas n’avait en quelque sorte traîné que de neuf points à la mi-temps. Mais les Mavs n’ont réussi que quatorze des 44 tentatives sur le terrain en première mi-temps, et seulement sept des 29 tentatives à trois points.

Les Mavericks se sont rapprochés à deux points à 35-33 au milieu du deuxième quart, mais une course rapide de 11-2, avec Curry établissant trois points pour Poole et Wiggins, a vu les Warriors se dégager une fois de plus pour jeter les bases de la victoire.