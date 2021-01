Basketball : Luka Doncic après son récital: «J’ai été égoïste»

Le prodige slovène de Dallas a rendu une fiche incroyable dimanche soir: 36 points, 16 rebonds et 15 passes. Mais comme les Mavericks ont perdu…

Utah se venge de Denver

L.A. s’est appuyé sur une adresse redoutable derrière l’arc (19/39) et une efficacité collective qui l’a été tout autant, avec sept joueurs entre 10 et 20 points.

Doncic brille, perd et s’en veut

Pas de quoi consoler le 4e joueur, le plus jeune aussi, à finir un match avec 35 points, 15 rebonds et 15 passe. Exploits réussis par Oscar Robertson, cinq fois, Wilt Chamberlain et James Harden, une fois chacun. «Ces chiffres, c’est phénoménal mais sans victoire au bout, ça ne me va pas», a commenté l’entraîneur Rick Carlisle après cette deuxième défaite d’affilée.