Basketball : Luka Doncic, taille patron

A 21 ans, le Slovène de Dallas a réussi le 26e triple-double de sa carrière en NBA. Défaite pour Capela.

Irrésistibles et efficaces, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum ont été déterminants dans les succès de Dallas, Milwaukee et Boston, au cours d’une soirée NBA qui a aussi souri à Philadelphie et Miami, lundi.