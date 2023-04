Football: Romelu Lukaku cible de cris racistes à Turin

L’international belge a égalisé pendant le temps additionnel sur penalty mais a été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve, le doigt sur la bouche. «Les propos racistes envers Romelu Lukaku de la part des supporters de la Juventus sont plus que méprisables et ne peuvent être acceptés», a estimé dans un communiqué Michael Yormark, président de Roc Nation Sports International, agence de management sportif gérant les intérêts de «Big Rom».