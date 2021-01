Grosse tension entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku mardi soir à San Siro. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L’Inter Milan a eu raison de l’AC Milan (2-1) mardi en quart de finale de la Coupe d’Italie, tout au bout d’un derby intense marqué par le duel tendu entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier a même été exclu en seconde période pour un deuxième carton jaune après que les deux anciens coéquipiers de Manchester United avaient échangé quelques politesses avant et pendant la mi-temps.

Et c’est Christian Eriksen, celui qui ne faisait plus partie des plans d’Antonio Conte, qui est sorti du banc pour marquer le but de la qualification (90+7e) au cours d’un très long temps additionnel en raison d’un changement d’arbitre pour blessure. Le Danois n’a pas tremblé au moment de décocher un splendide coup franc dans la lucarne de Tatarusanu.