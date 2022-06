Olaf Scholz : Reconstruire l’Ukraine concernera «plusieurs générations»

Mercredi, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à mettre sur pied «un plan Marshall» pour l’Ukraine, estimant que la rebâtir coûtera des «milliards» et prendra beaucoup de temps.

«Comme l’Europe dévastée par la Seconde Guerre mondiale, l’Ukraine a aujourd’hui besoin d’un plan Marshall pour sa reconstruction.» En utilisant le nom du programme imaginé par le secrétaire d’État des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des prêts accordés aux différents États d’Europe pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a parfaitement illustré l’ampleur de la tâche qui attendra Kiev et ses alliés.

Juste avant les sommets de l’UE, du G7 et de l’OTAN, Olaf Scholz a estimé, devant les députés allemands, que «nous aurons besoin de plusieurs milliards d’euros et de dollars supplémentaires, et ce pendant des années». «La vérité, c’est que nous sommes encore loin de négociations entre l’Ukraine et la Russie, parce que Poutine croit encore pouvoir dicter la paix», a-t-il jugé. Il a en conséquence invité les Occidentaux à «maintenir fermement le cap» du soutien à Kiev à travers les sanctions, l’assistance financière et «des livraisons d’armes».