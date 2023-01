Kiev a reçu une première tranche européenne de trois milliards

Conflit : L’Ukraine a reçu une première tranche européenne de trois milliards d’euros

Près de onze mois après le début de l’invasion russe, Volodymyr Zelensky (à droite) a remercié la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et les Vingt-Sept pour leur «soutien solide» à Kiev.

L’Ukraine a reçu une première tranche de trois milliards d’euros d’une enveloppe de 18 milliards prévue par l’Union européenne pour 2023, a annoncé, mardi, le président Volodymyr Zelensky. Il a remercié la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et les Vingt-Sept pour leur «soutien solide» à Kiev, près de onze mois après le début de l’invasion russe.

Cette aide est toutefois accompagnée de certaines conditions, fixées par Bruxelles. «L’UE a besoin d’être sûre que les 18 milliards d’euros seront dûment utilisés par l’Ukraine», a expliqué, au site ukrainien Eurointegration.com, la vice-Première ministre Olga Stefanichyna, précisant que parmi ces conditions figurent notamment des questions liées à «l’État de droit» et à la lutte contre la corruption.

Selon le laboratoire d’idées ukrainien Centre for Economic Strategy, le montant total de l’aide occidentale (financière, militaire, etc.) à l’Ukraine pourrait atteindre 100 milliards de dollars en 2023, dont plus de 40 milliards uniquement pour ses forces armées.