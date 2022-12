Guerre : L’Ukraine affirme avoir détruit un essaim de drones visant Kiev

Pas de victime

Des débris des appareils abattus sont retombés sur des bâtiments administratif et d’habitation dans l’ouest de la capitale ukrainienne, selon l’administration militaire de Kiev. «Il n’y a pas de blessés», s’est-elle félicitée sur Telegram. Des journalistes de l’AFP présents sur place ont vu police et secours déployés sur les lieux. Le toit du bâtiment semblait en grande partie détruit et des débris de briques, bois et ferrailles jonchaient le sol gelé et enneigé.