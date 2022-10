Journalisme : L’Ukraine au centre des Prix Bayeux des correspondants de guerre

Le Prix Bayeux des correspondants de guerre a récompensé samedi en grande partie la couverture de l’invasion russe de l’Ukraine, tandis que cette 29e édition a également mis en lumière la situation en Afghanistan et en Afrique.

«Ma ville natale, Berdiansk, est occupée, je rentre du front et cette zone est détruite, il y a déjà eu trop de sang versé, il est temps de mettre fin à ce conflit», a-t-il ajouté, avant que le public se lève pour les applaudir. Le prix photo du public va également à un photoreporter d’AP, Vadim Ghirda.

«Le courage, c’est ceux qui témoignent qui l’ont»

Le Prix Ouest France Jean Marin est revenu à Nicolas Delesalle pour «Ukraine, le convoi de la dernière chance» publié dans Paris Match, où l’histoire d’une mère qui doit choisir qui envoyer à l’étranger et sauver parmi les siens.

En télévision, Théo Maneval et Pierre Dehoorne s’adjugent le premier prix Amnesty International pour «Viktor et le baiser de la guerre» en Ukraine pour France 5, où l’on suit un père et son fils ukrainiens qui se sont cachés trois jours durant sous leur maison pour échapper à l’occupant russe. Le prix grand format va à Philip Cox du «Guardian» pour «Le spiderman du Soudan».