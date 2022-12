Espagne : L’Ukraine cible de nouveaux courriers contenant des yeux d’animaux

Ces envois, adressés à une ambassade et deux consulats ukrainiens à Madrid, Barcelone et Málaga, ont été interceptés lundi par les services de sécurité postaux, a annoncé la police espagnole.

«Les services de sécurité des services postaux ont détecté et intercepté ce matin trois courriers suspects, adressés à l’ambassade d’Ukraine à Madrid et aux consulats du pays à Barcelone et Málaga», a indiqué cette source, qui a précisé que ces enveloppes ne contenaient pas de «substances explosives», mais «des yeux d’animaux».