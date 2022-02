Guerre en Ukraine : L’Ukraine décrète la mobilisation générale après l’invasion russe

La première journée de l’offensive russe en Ukraine, déclenchée jeudi, a déjà fait des dizaines de morts. Des explosions ont été entendues à Kiev vendredi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dressé vendredi le dernier bilan des pertes côté ukrainien, civiles et militaires: au moins 137 morts et 316 blessés.

L’Ukraine, où des combats meurtriers opposent forces russes et ukrainiennes jusqu’aux portes de Kiev, a annoncé la mobilisation générale pour tenter de freiner l’offensive massive déclenchée par Vladimir Poutine, et des explosions ont retenti vendredi à l’aube dans la capitale.

«Décapiter le gouvernement»

«Paria»

L’invasion a provoqué un tollé dans la communauté internationale. Les États-Unis et l’Albanie ont demandé un vote du Conseil de sécurité de l’ONU vendredi à 20h00 GMT (21h00, heure suisse) sur un projet de résolution condamnant l’invasion de l’Ukraine et réclamant à la Russie le retrait immédiat de ses troupes.

Au moins 137 morts côté ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dressé vendredi le dernier bilan des pertes côté ukrainien, civiles et militaires: au moins 137 morts et 316 blessés. L’armée ukrainienne a estimé vendredi les pertes matérielles russes à plus de 30 tanks, quelque 130 véhicules blindés de combat, sept avions et six hélicoptères.