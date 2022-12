Guerre en Ukraine : L’Ukraine dénonce des frappes russes massives sur plusieurs villes

Lviv est privée de courant

Kharkiv aussi touchée

Après une série de revers militaires sur le terrain à la fin de l’été et à l’automne, le Kremlin a changé de tactique et commencé en octobre à frapper régulièrement avec des salves de dizaines de missiles et de drones les transformateurs et centrales électriques de l’Ukraine. Avec à la clef de graves pénuries énergétiques et des millions d’Ukrainiens plongés dans le froid et le noir. Kiev réclame en conséquence à ses alliés occidentaux d’augmenter plus vite son aide militaire pour doter le pays de plus de systèmes de défense antiaérienne.