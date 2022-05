Invasion russe : L’Ukraine dit reprendre du terrain près de Kherson

L’Ukraine affirme reprendre du terrain dans la région de Kherson, au moment où le président Volodymyr Zelensky doit s’adresser lundi aux dirigeants européens réunis à Bruxelles.

Cette contre-offensive ukrainienne sur Kherson intervient alors que les nouvelles autorités de la ville, désignées par le Kremlin, ont d’ores et déjà exprimé le souhait d’être rattachées à la Russie, laquelle a annoncé qu’elle allait permettre aux habitants de demander un passeport russe via «une procédure simplifiée».

Nouvelles sanctions au menu

Cette adresse du président Zelensky intervient au lendemain de sa visite très médiatisée dimanche à Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, dans le nord-est du pays. Une sortie inédite depuis l’invasion russe de fin février. «Nous défendrons notre terre jusqu’au bout. Ils n’ont aucune chance», a déclaré Volodymyr Zelensky dimanche, allant à la rencontre de militaires sur le terrain, en gilet pare-balles et treillis, et visitant les décombres de bâtiments détruits à Kharkiv.

Médiation au point mort

Les tentatives de médiation entre Moscou et Kiev sont au point mort. Ce week-end encore le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont eu un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, l’enjoignant d’entamer des «négociations directes sérieuses» avec Kiev.

Les forces russes, qui se sont repliées de la région de Kharkiv, ont continué leur progression ce week-end en direction des villes clefs de Severodonetsk, pilonnée sans relâche, et Lyssytchansk, sa ville jumelle, dans le Donbass. Situées de part et d’autre de la rivière Siversky Donets, elles sont menacées d’encerclement par les forces russes et les séparatistes prorusses, qui cherchent à établir un contrôle complet sur le bassin minier du Donbass. «Du côté de Donetsk, l’agresseur se concentre sur des opérations offensives pour encercler nos troupes à Lyssytchantsk et Severodonetsk», précise le bulletin de l’armée ukrainienne de lundi matin.

Le maire de Severodonetsk, Olexander Stryuk, a alerté sur l’aggravation de la situation sanitaire dans sa ville privée d’électricité depuis plus de deux semaines et vidée de ses habitants. Les «bombardements constants» compliquent beaucoup l’approvisionnement, notamment en eau potable, des milliers d’habitants encore sur place.

Alors que l’Ukraine, grande puissance agricole, ne peut plus exporter ses céréales en raison du blocage de ses ports, Vladimir Poutine a assuré, lors de sa conversation avec ses pairs français et allemands, que son pays était «prêt» à aider une exportation «sans entraves» des céréales de l’Ukraine.

Blocage hongrois

Dans l’Acte fondateur sur les relations entre l’Otan et la Russie, signé il y a 25 ans, les Russes s’étaient «engagés à ne pas agresser les voisins, c’est ce qu’ils sont en train de faire, et à tenir des consultations régulières avec l’Otan, ce qu’ils ne font pas», déclaré Mircea Geoana. Selon lui, l’Acte fondateur «ne fonctionne simplement pas, à cause de la Russie», et l’Otan n’a désormais plus «aucune restriction» pour se doter d’une «posture robuste sur le flanc est».