Guerre en Ukraine : L’Ukraine et la Russie s’accordent sur des couloirs humanitaires

À l’issue d’une deuxième session de pourparlers jeudi, Kiev et Moscou ont annoncé avoir convenu d’organiser l’évacuation des civils des zones de combat.

Selon les délégations russe et ukrainienne, les civils pourront être évacués d’Ukraine en sécurité, comme ici lors de l’arrivée de réfugiés à Berlin.

L’Ukraine et la Russie ont convenu jeudi, à l’issue d’une deuxième session de pourparlers, d’organiser des «couloirs humanitaires» pour l’évacuation des civils des zones de combats, ont annoncé les deux parties.

«La deuxième session de négociations est terminée. Malheureusement, il n’y a pas encore les résultats escomptés pour l’Ukraine. Il n’y a qu’une solution pour organiser des couloirs humanitaires», a écrit sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne et membre de la délégation de son pays.

Un possible cessez-le-feu temporaire

Selon une déclaration ensuite lue par Mikhaïlo Podoliak, Moscou et Kiev vont mettre en place des «couloirs humanitaires pour l’évacuation de la population civile, ainsi que pour l’acheminement de médicaments et de vivres vers les zones où les combats sont les plus violents». Cela inclut «la possibilité d’un cessez-le-feu temporaire pendant la période d’évacuation, dans les secteurs où elle a lieu».