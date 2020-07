Diplomatie

L’Ukraine et la Russie saluent les efforts de paix avant un cessez-le-feu

Le cessez-le-feu prévu dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, doit débuter demain, une condition prévue dans l’accord de paix signé à Minsk en 2015.

Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine «ont salué l’accord pour un cessez-le-feu complet et global dans le Donbass», a affirmé la présidence ukrainienne dans un communiqué. (Photo Sergei SUPINSKY / AFP)

Moscou et Kiev ont accepté plus tôt dans le mois de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, une condition prévue dans l’accord de paix signé à Minsk en 2015.

Le conflit entre les combattants soutenus par la Russie et les troupes ukrainiennes a fait plus de 13’000 morts depuis 2014, quand la Russie a annexé la Crimée et que des forces pro-russes dans l’est de l’Ukraine se sont rebellées contre Kiev.