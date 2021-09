Manœuvres militaires : L’Ukraine et les États-Unis s’exercent sous le regard de Moscou

L’Ukraine effectue des manœuvres militaires avec les États-Unis et d’autres membres de l’Otan, alors que les tensions entre Kiev et Moscou ont regagné en intensité.

L’Ukraine et plusieurs pays membres et partenaires de l’Otan, dont les États-Unis, ont lancé, lundi, des exercices militaires conjoints dans l’ouest de cette ex-république soviétique, sur fond de tensions persistantes avec la Russie voisine. Ces man œ uvres annuelles, coorganisées par Kiev et Washington et baptisées «Rapid Trident», se dérouleront sur le terrain d’entraînement militaire de Iavoriv, près de Lviv, jusqu’au 1er octobre.