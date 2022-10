Coupe du monde: l’Italie et l'Ukraine veulent exclure l’Iran

Football : L’Ukraine et l’Italie veulent récupérer la place de l’Iran au Mondial 2022

Alors que Téhéran fournit des missiles kamikazes à Moscou en pleine guerre avec l’Ukraine, le directeur général du Shakhtar Donetsk et un ambassadeur italien remettent en cause la participation de l’Iran, à la prochaine Coupe du monde.

Depuis plusieurs semaines, Kiev accuse Téhéran d'avoir livré des drones kamikazes Shahed 136 à Moscou, qui les utilise ensuite pour viser notamment des infrastructures énergétiques, ce que l'Iran et la Russie ont nié à plusieurs reprises. «Chacun de ( ces drones) a été produit et livré par les autorités iraniennes, des instructeurs iraniens et l'armée ont directement formé et géré les lancements de drones», a encore dénoncé M. Palkine. «Le Shakhtar appelle la FIFA et l'ensemble de la communauté internationale à interdire immédiatement à l'équipe nationale iranienne de jouer à la Coupe du monde à la suite de la participation directe du pays à des attaques terroristes contre les Ukrainiens», a ainsi demandé lundi M. Palkine.