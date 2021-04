Ukraine-Russie : L’Ukraine exclut toute offensive militaire

Le gouvernement ukrainien a exclu vendredi toute offensive militaire contre les séparatistes pro-russes de l’est du pays.

Deux navires américains

Kiev et les Occidentaux ont ces derniers jours critiqué Moscou pour avoir massé des troupes à la frontière ukrainienne et en Crimée, péninsule annexée par la Russie, alors que les incidents armés meurtriers avec les séparatistes pro-russes sont quasi quotidiens. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était ainsi jeudi et vendredi sur le front. Il a reçu aussi le soutien d’Angela Merkel qui a demandé jeudi à Vladimir Poutine de réduire sa présence militaire aux frontières de l’Ukraine. Les États-Unis se sont, eux, dits «de plus en plus préoccupés par la récente escalade des attaques russes dans l’est de l’Ukraine».