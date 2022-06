Football: L’Ukraine fait un pas vers le Mondial

La joie des Ukrainiens après le deuxième but inscrit par Roman Yaremchuk.

Traditionnellement, l’hymne local, à Hampden Park, est poignant. Mais voir les Ukrainiens chanter le leur deux minutes avant, drapés dans leur drapeau devant une banderole appelant à la paix, avait quelque chose de puissant. Forcément, de nombreux supporters locaux ont brandi eux aussi des drapeaux et des écharpes jaunes et bleus. L’atmosphère était spéciale, aussi parce que la «Zbirna» n’avait plus joué de match officiel depuis le début de la guerre.