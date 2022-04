Football : L’Ukraine jouera son barrage contre l’Écosse le 1er juin

À cause de la guerre, l’Ukraine n’avait pas pu affronter les Écossais en mars pour tenter de se qualifier à la Coupe du monde.

Avec les USA, l’Angleterre et l’Iran

Et le pays sorti victorieux de ces confrontations rejoindra les 12 autres nations européennes déjà qualifiées pour la Coupe du monde. Il sera versé dans le groupe B avec l’Angleterre, les États-Unis et l’Iran. Son entrée en lice est prévue le 21 novembre contre la Team USA au stade Ahmad Bin Ali, à Al-Rayyan.

Deux autres billets à attribuer

D’une part, la quatrième et dernière équipe du groupe D, celui de l’équipe de France championne du monde, sera déterminée mi-juin au terme d’une confrontation entre le Pérou et le vainqueur du barrage asiatique entre les Émirats arabes unis et l’Australie (7 juin). Et, d’autre part, la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica s’affronteront pour rejoindre la poule E, considérée comme le «groupe de la mort» de ce Mondial-2022, où figurent notamment l’Espagne et l’Allemagne.