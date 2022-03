Guerre en Ukraine : L’Ukraine met à l’épreuve l’amitié entre Chine et Russie

Un mois après la visite du président russe Vladimir Poutine à Pékin, l’invasion de l’Ukraine met à l’épreuve la solidité des liens entre la Chine et la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping posent lors d’une rencontre à Pékin, le 4 février 2022.

D'un côté, un sacro-saint attachement à «la souveraineté et l'intégrité territoriale» des Etats. De l'autre, un rapprochement avec Moscou trempé dans l'hostilité commune envers les Etats-Unis. Depuis l'invasion du 24 février, Pékin se livre à un numéro d'équilibriste entre ces deux impératifs de sa politique étrangère.

«Solide comme un roc»

Lundi, lors de sa conférence de presse annuelle, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est à nouveau refusé à condamner l'invasion russe de l'Ukraine et a même célébré une amitié «solide comme un roc» avec Moscou. Il a une nouvelle fois plaidé en faveur des «préoccupations légitimes (de Moscou) en matière de sécurité». Mais le régime du président Xi Jinping semble avoir été surpris par la résistance ukrainienne à l'offensive russe et par la vigueur des sanctions occidentales.

Le jour même de l'invasion, la porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, rejetait catégoriquement le terme «d'invasion», en faisait peser la responsabilité entière sur les Etats-Unis et s'interrogeait sur l'existence de victimes des bombardements, une petite phrase ensuite retirée du compte-rendu officiel de son point de presse. «Il y avait manifestement de la perplexité dans les premières réactions» chinoises, analyse le professeur Sergey Radchenko, de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies aux Etats-Unis.

Retard dans l'évacuation

Parallèlement, la frange la plus anti-américaine de l'internet chinois s'en donnait à coeur joie, avec des commentaires machistes suggérant aux jeunes Ukrainiennes de venir se réfugier en Chine, avant que la censure bloque les contenus «vulgaires». En fin de compte, la Chine a pris le risque d'apparaître comme complice de Moscou, d'autant que l'offensive russe a été déclenchée moins de trois semaines après la chaleureuse réception de Vladimir Poutine par son homologue chinois à Pékin.

Il faudra attendre le 1er mars pour que M. Wang dise «regretter profondément» le conflit, lors d'un coup de téléphone à son homologue ukrainien. Sur le terrain, l'évacuation des quelque 6000 Chinois présents en Ukraine a été retardée par le fait que Pékin a ignoré jusqu'au bout les avertissements des Etats-Unis sur l'imminence d'une invasion et n'a pas appelé ses ressortissants à quitter le pays.

«La position du gouvernement chinois a compliqué les choses pour ses citoyens», relève le sinologue Manoj Kewalramani, de l'institut Takshashila (Inde). «S'il devait y avoir des victimes chinoises en Ukraine, la neutralité pro-russe du gouvernement chinois serait plus difficile à maintenir», prévient-il, alors que l'ambassade de Chine à Kiev a assuré lundi avoir évacué «la plupart» de ses ressortissants.

«Neutralité de façade»

La ferme réaction occidentale à l'invasion met Pékin en porte-à-faux avec les Européens, alors que ses relations avec l'UE sont nettement plus importantes qu'avec la Russie. Pékin en est réduit à appeler aux négociations entre la Russie et l'Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a même jugé que la Chine était le seul médiateur possible dans le conflit.