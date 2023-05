L’Ukraine dit n’avoir rien à voir avec l’attaque sur le Kremlin

«De tels propos mis en scène par la Russie doivent uniquement être considérés comme une tentative de préparer un contexte» pouvant servir de prétexte «dans l’optique d’une attaque terroriste d’ampleur en Ukraine», a encore dit Mykhaïlo Podoliak. Pour lui, une telle attaque, si elle était effectuée par Kiev – ce qui constituerait une première depuis le début de l’invasion russe en février 2022 – «ne résoudrait aucun problème militaire», quand Moscou contrôle toujours près de 20% du territoire ukrainien. «Au contraire, cela inciterait la Russie à des actions encore plus radicales contre notre population civile», a-t-il fait valoir mercredi. Selon ce conseiller de Volydymyr Zelensky, Moscou «a extrêmement peur du début des offensives de l’Ukraine le long de la ligne de front et essaie de quelque manière que ce soit de prendre l’initiative, de détourner l’attention».

Une «tentative d’acte terroriste»

«La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin» – l’un des lieux les plus sécurisés du monde –, a affirmé la présidence russe dans un communiqué. Selon elle, deux engins qui tentaient d’atteindre le siège du pouvoir russe ont été mis «hors service» par des systèmes de guerre électronique. M. Poutine n’a pas été blessé et aucune victime, ni dégât n’étaient à déplorer. «Nous considérons ces actions comme une tentative d’acte terroriste et un attentat contre la vie du président», a dénoncé le Kremlin. «La Russie se réserve le droit de prendre des mesures de représailles où et quand elle le jugera approprié», a-t-il ajouté.