L’Ukraine ne verra pas d’armes suisses avant longtemps

Ce n’est pas demain la veille que du matériel militaire suisse va se retrouver en Ukraine. Le Conseil national a accepté mercredi la moitié d’une motion que lui proposait sa Commission de politique de sécurité (CPS) et a rejeté l’autre moitié, qui était plus favorable à la réexportation de matériel militaire suisse en Ukraine. Après le refus lundi d’une motion au Conseil des États visant le même but, la messe est dite pour un moment sur le sujet.