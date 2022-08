L’Ukraine, point d’interrogation de la rentrée scolaire à Genève

Le casse-tête ukrainien

Fin juin, l’école genevoise accueillait 544 élèves en provenance d’Ukraine. Ce chiffre est bien sûr évolutif. «On constate une augmentation, a indiqué la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta. On va dépasser 600 élèves à la rentrée.» Le Canton a l’habitude d’intégrer des écoliers étrangers, ses classes d’accueil en formant d’ordinaire entre 1200 et 1500 chaque année. Il dispose aussi du personnel suffisant, le Parlement ayant débloqué des fonds en juin. L’Etat affronte en revanche un problème de prévisibilité, notamment en termes de locaux, puisqu’il ne sait ni combien d’Ukrainiens arriveront à l’avenir, ni surtout où ils seront logés. Il peine donc à savoir où ouvrir des classes, sachant qu’il est préférable, au primaire en tout cas, de scolariser les enfants près de chez eux. Depuis février, douze classes d’accueil ont été créées à l’école primaire, huit au cycle d’orientation et dix dans l’enseignement secondaire II.

L’enseignement spécialisé sous tension

«La croissance des effectifs dans l’enseignement spécialisé devient réellement préoccupante», a estimé la socialiste, notant que «l’on assiste à une augmentation des troubles chez les jeunes enfants». Au 30 juin, 2218 élèves y étaient scolarisés, contre 2091 en novembre 2021 et 2026 en novembre 2020. La situation est d’autant plus complexe que l’Office médico-pédagogique (OMP) est en crise et qu’au printemps, le Parlement a refusé de lui allouer 55 postes supplémentaires. Anne Emery-Torracinta a indiqué qu’elle reviendrait à la charge cet automne avec une nouvelle demande n’intégrant que des postes de terrain. Dans l’intervalle, un moratoire temporaire sur les arrivées en enseignement spécialisé et dans les foyers a été décidé. Pour l’heure, l’OMP a pu répondre à la quasi-totalité de la demande, mais l’élue craint de manquer de places en cours d’année, lorsque des élèves de l’ordinaire devront être redirigés vers des structures adaptées.

Les nouveautés au primaire

A l’école primaire, les années seront désormais découpées en deux semestres au lieu de trois trimestres. «Avec les trimestres, on court tout le temps après les notes. Il s’agit de donner plus de temps à l’enseignement et à l’évaluation formative», a expliqué l’élue. Les bulletins scolaires des 1P et des 2P ne contiendront par ailleurs plus d’évaluations, mais seulement des commentaires. «La mise en œuvre du plan d’études romand a été un choc pour certains petits. Il s’agit de leur laisser le temps d’apprendre le métier d’élève et de travailler davantage sur le jeu.» Enfin, l’exception genevoise consistant à distinguer Français I (lecture, écriture) et Français II (vocabulaire, grammaire, orthographe, conjugaison) disparaît. Il n’existera désormais plus qu’une seule note pour une seule matière: le français.