Donbass : L’Ukraine réclame des armes lourdes pour Severodonetsk

Kiev réclame des armes d’artillerie occidentale «de longue portée» qui lui permettraient de reprendre rapidement Severodonetsk, ville de l’Est où se joue selon Kiev «le sort» du Donbass.

L’enjeu du Donbass

Armes occidentales promises

Face à la pression des troupes de Moscou, les Ukrainiens ne cessent de réclamer à leurs alliés occidentaux des armes plus puissantes que celles de moindre portée dont ils disposent. La livraison de systèmes de lance-roquettes multiples , d’une portée de quelque 80 km, soit légèrement supérieure aux systèmes russes, a été annoncée par Washington et par Londres, mais on ignore quand les Ukrainiens pourront commencer à les utiliser.

Bombardements à l’artillerie

Selon le gouverneur Gaïdaï, des combats de rue et des bombardements russes «constants» se poursuivent jeudi dans les zones de Severodonetsk encore contrôlées par les Ukrainiens. Les Russes y combattent de manière «très primitive» en bombardant lourdement à l’artillerie, avant d’envoyer leurs troupes pour tenter de faire des brèches dans les lignes ukrainiennes, a-t-il estimé, ajoutant: «Nos forces les repoussent, puis les tirs d’artillerie reprennent, et ça continue comme ça en permanence.»

Civils pris au piège

Bombardements dénoncés

«Tous les jours quelque chose brûle»

Si beaucoup de civils ont évacué Severodonetsk et Lyssytchansk, plusieurs milliers y sont néanmoins restés, comme des personnes âgées, les gens s’occupant d’elles ou ceux n’ayant pas les moyens de partir ailleurs. «Tous les jours, il y a des bombardements, tous les jours quelque chose brûle», témoigne Iouri Krassnikov, assis dans un quartier de Lyssytchansk aux nombreux immeubles endommagés et pavillons calcinés, alors que l’artillerie gronde non loin de là. «Il n’y a personne pour m’aider», se lamente ce retraité qui se sent abandonné.