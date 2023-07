Russie: L’Ukraine revendique l’attaque de drones sur Moscou

L’Ukraine a revendiqué lundi l’attaque de drones ayant touché Moscou durant la nuit, illustrant la vulnérabilité de la capitale russe, tandis que de nouvelles frappes ont touché la Crimée et la région ukrainienne d’Odessa. L’attaque contre Moscou était «une opération spéciale du GUR», le renseignement militaire, a indiqué à l’AFP une source au sein de la Défense ukrainienne ayant requis l’anonymat.

Cette rare revendication de Kiev, qui d’habitude dément ou ne commente pas, intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait promis des représailles aux frappes russes sur Odessa, menées ce week-end, qui ont fait deux morts et ravagé une cathédrale. La Russie envisage de «sévères représailles» après ces attaques sur Moscou et la Crimée, a de son côté déclaré la diplomatie russe, accusant les Occidentaux d’être «derrière les actes effrontés» de Kiev.

La région de Moscou n’avait pas été la cible de drones depuis près de trois semaines. L’armée russe, qui a dénoncé un «acte terroriste», a affirmé que deux drones ukrainiens avaient été neutralisés et s’étaient écrasés sans faire de victimes.

Un des drones est tombé sur un axe important de la capitale russe, Komsomolsky Prospekt, près du ministère russe de la Défense. Des journalistes de l’AFP y ont vu un bâtiment au toit endommagé, plusieurs véhicules des forces de l’ordre et camions de pompiers, ainsi qu’une ambulance.

Dépôt de munitions en Crimée

Moscou et sa région, situées à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, ont déjà été visées par des attaques de drones, dont une qui a touché le Kremlin en mai. Le 4 juillet, cinq drones avaient été abattus au-dessus de la région moscovite, selon Moscou, une attaque qui avait perturbé le fonctionnement de Vnoukovo, l’un des trois aéroports internationaux de la capitale.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué lundi que des «mesures» étaient prises pour défendre Moscou et que «tous les drones» avaient été abattus. Cette attaque sur Moscou fait écho à celles qui touchent depuis une semaine la Crimée annexée et le sud de l’Ukraine, où les tensions se sont encore accentuées après l’abandon par la Russie d’un accord clé pour l’exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire.