Invasion russe : L’Ukraine s’efforce d’évacuer les civils dans l’Est

Les autorités ukrainiennes se pressent d’évacuer les civils des régions de l’Est, menacées par une offensive russe.

Alors que la Russie multiplie ses attaques dans le sud et l’est, Kiev - où sont attendus vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell -, constate la véritable étendue des dégâts dans des régions désormais abandonnées par les forces de Moscou.

Dans un message vidéo jeudi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que la situation à Borodianka est «bien plus horrible» qu’à Boutcha. «Il y a plus de victimes».

«Ça tombe de partout»

Un autre nouvel appel concernait notamment la ville de Severodonetsk, la plus à l’est tenue par les forces ukrainiennes, pilonnée par les troupes russes et où des journalistes de l’AFP ont vu jeudi des civils évacués par cars, pendant que des explosions retentissaient régulièrement à sa périphérie. «Ça tombe de partout. Ce n’est plus possible», raconte Denis, un quadragénaire pâle comme un linge, le visage émacié, à qui on donnerait la soixantaine.