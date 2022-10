Guerre en Ukraine : L’Ukraine sous les bombes: «Ils essaient de nous détruire tous»

Des bombardements meurtriers russes d’une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé l’Ukraine, lundi matin. «Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la terre», a réagi Volodymyr Zelensky, sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien a appelé la population à rester aux abris et a réclamé à la France et l’Allemagne une réponse «dure» à la Russie ainsi qu’une réunion d’urgence du G7.

Coupures d’électricité

Un musée, une université et un parc ont également été touchés, selon les autorités. La circulation du métro a été partiellement interrompue et les stations ont été converties en abris antiaériens. La circulation automobile a aussi été bloquée en centre-ville, selon le maire. À Lviv (Ouest), très loin de la ligne de front, le maire a fait état de coupures d’électricité et d’eau chaude.

Ces frappes interviennent après la destruction partielle du pont reliant la Crimée annexée par la Russie en 2014 et le territoire russe. Vladimir Poutine convoque lundi, selon le Kremlin, son conseil de sécurité composé des principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l’armée russes. Dimanche, le président russe a accusé l’Ukraine d’avoir organisé l’explosion, un «acte terroriste». Des représailles étaient attendues, du fait de l’importance stratégique et symbolique de ce pont, inauguré en 2018 par Poutine.