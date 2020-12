Unesco : L’Ukraine veut inscrire Tchernobyl au patrimoine mondial

Pour la protéger du temps et favoriser la venue de visiteurs, Kiev souhaite valoriser la centrale nucléaire de Tchernobyl, devenue le témoin de la pire catastrophe nucléaire de l’Histoire.

En ce début du mois de décembre, de rares flocons de neige recouvrent les immeubles et les aires de jeux abandonnés de la ville de Pripiat, dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, au nord-ouest de l’Ukraine.

Pour les protéger du temps et favoriser la venue de visiteurs, Kiev souhaite désormais que ces vestiges, devenus les témoins de la pire catastrophe nucléaire de l’Histoire, rejoignent le patrimoine mondial de l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture).

Le «préserver pour l’humanité»

L’idée de classer la zone d’exclusion de Tchernobyl à l’Unesco a été proposée par le nouveau ministre de la Culture, Oleksandre Tkatchenko, en poste depuis six mois après une longue carrière à la télévision. «C’est un des territoires les plus emblématiques de l’Ukraine» et il faut le «préserver pour l’humanité», souligne le haut fonctionnaire dans un entretien à l’AFP.