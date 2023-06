Brésil: Lula annonce un nouveau plan contre la déforestation de l’Amazonie

«Le Brésil, en particulier grâce à la forêt amazonienne, a une grande importance dans l’équilibre climatique de la planète (…) empêcher la déforestation de l’Amazonie, c’est aussi aider à réduire le réchauffement global», a déclaré Lula lors d’une réception au palais présidentiel à Brasilia. Ce plan signe le retour de la thématique en tant que «priorité, après quatre dans l’indifférence et l’abandon», a-t-il ajouté, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.

Priorité

Lula, de retour au pouvoir depuis janvier, a fait de la protection de l’environnement l’une de ses priorités, et souhaite voir le Brésil devenir un exemple mondial en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et en mettant fin à la déforestation illégale d’ici 2030.

La présentation du plan intervient cependant une semaine après que le Congrès conservateur a porté plusieurs coups à Lula et à son agenda en la matière. Le ministère de l’Environnement s’est vu retirer par les députés ses compétences en matière de cadastre des terres rurales – levier essentiel pour surveiller et combattre la déforestation illégale – et la gestion des ressources en eau.