Brésil : Lula brigue un troisième mandat

L’ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, 76 ans, a annoncé samedi sa candidature à la présidentielle d’octobre pour «reconstruire le Brésil». Le vieux lion de la gauche brésilienne semble être le seul à pouvoir battre dans les urnes Jair Bolsonaro.

«Nous sommes tous prêts à travailler non seulement pour la victoire, mais pour la reconstruction et la transformation du Brésil, qui seront plus difficiles que l’élection elle-même», a déclaré Luiz Inacio Lula da Silva, 76 ans, lors d’un meeting devant 4000 partisans à Sao Paulo.