Amérique du Sud: Lula critiqué pour son soutien au Venezuela lors d’un sommet

Le président du Venezuela Nicolás Maduro et Lula, à Brasília, lundi 29 mai 2023.

«Nous avons laissé les idéologies nous diviser et interrompre les efforts d’intégration (régionale). Nous avons abandonné le dialogue et les mécanismes de coopération, et nous en sommes tous sortis perdants», a déclaré Lula lors d’un discours avant le début des réunions à huis clos.