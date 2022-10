Brésil : Lula «espère» que Jair Bolsonaro acceptera le verdict des urnes

«J’espère que si je gagne l’élection, il aura un moment de sagesse et me téléphonera pour reconnaître le résultat», a déclaré Lula lors d’une conférence de presse à São Paulo (sud-est du Brésil). «Si Bolsonaro perd et qu’il veut pleurer… J’ai perdu trois élections», a rappelé Lula. «Chaque fois que j’ai perdu je suis rentré chez moi. Je n’ai pas poussé de jurons et n’en voulais à personne à part moi-même», a-t-il ajouté.