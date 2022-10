Brésil : Lula et Bolsonaro face à face à deux semaines du second tour

Lula et Jair Bolsonaro ont échangé dimanche de dures accusations, notamment sur le Covid et la corruption, au début de leur 1er débat télévisé face à face avant le scrutin du 30 octobre.

Lula et Bolsonaro à São Paulo le 16 octobre 2022.

«À cause de votre négligence, plus de 680’000 personnes sont mortes de Covid au Brésil, tandis que plus de la moitié auraient pu être sauvées», a lancé l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), évoquant notamment les retards dans l’achat de vaccins, lors de ce débat sur la chaîne Bandeirantes.