Brésil : Lula et Jair Bolsonaro lancent officiellement leur campagne

Les deux favoris de la présidentielle brésilienne, Lula et Jair Bolsonaro, lancent officiellement mardi leur campagne dans des lieux qui ont profondément marqué leur carrière politique, à moins de 50 jours d’un scrutin très polarisé.

Favori des sondages, Luiz Inacio Lula da Silva, 76 ans, visitera dans l’après-midi une usine Volkswagen dans son fief de Sao Bernardo do Campo, près de São Paulo (sud-est), zone industrielle où il a été tourneur-fraiseur, avant de devenir leader syndical.

Gilet pare-balles

La sécurité autour des principaux candidats à l’élection dont le premier tour aura lieu le 2 octobre a été considérablement renforcée pour éviter tout incident. Lula et Bolsonaro ne se déplacent plus sans gilet pare-balles et les bains de foule sont strictement contrôlés.