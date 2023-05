Brésil: Lula légalise six nouvelles réserves autochtones

«C’est un processus qui prend du temps, mais nous allons faire en sorte que soit légalisé le plus grand nombre possible de réserves indigènes. Si nous voulons atteindre la déforestation zéro d’ici 2030, nous avons besoin de réserves indigènes homologuées», a déclaré vendredi Luiz Inácio Lula da Silva.

Quelque 800’000 indigènes vivent au Brésil

Deux des six nouvelles réserves légalisées sont situées en Amazonie, dont celle qui est de loin la plus vaste baptisée Unieuxi, attribuée à 249 indigènes des peuples Maku et Tukano, sur plus de 550’000 hectares dans l’État d’Amazonas (nord). Deux sont situées dans le nord-est du pays, une dans le Sud et une dernière dans la région centrale.