Brésil : Lula l’emporte, la Norvège relance ses aides contre la déforestation

La Norvège, qui avait gelé son aide financière contre la déforestation de l’Amazonie au Brésil sous la présidence de Jair Bolsonaro, va redémarrer sa collaboration avec Brasilia après la victoire de Lula . «Nous avions une collaboration bonne et très étroite avec le gouvernement avant Bolsonaro et la déforestation au Brésil a fortement diminué sous la présidence de Lula da Silva», a expliqué le ministre norvégien de l’Environnement, Espen Barth Eide. «Puis on est entré en confrontation frontale avec Bolsonaro qui avait une approche diamétralement opposée face à la déforestation».

«Concernant Lula, on note que, pendant la campagne, il a mis l’accent sur la préservation de la forêt amazonienne et la protection des populations indigènes d’Amazonie», a fait valoir le ministre norvégien dans un entretien téléphonique avec l’AFP. «C’est pour cela que l’on a hâte de prendre contact avec ses équipes, aussi rapidement que possible, pour préparer une reprise de la collaboration historiquement bonne entre le Brésil et la Norvège», a-t-il ajouté.