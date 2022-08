Brésil : Lula participera au premier débat de la campagne

Lula mène la course dans les sondages avec 47% d’intentions de vote, contre 32% pour Jair Bolsonaro, selon l’institut Datafolha.

«On se voit sur Band [le diffuseur Rede Bandeirantes] demain à 21h00», a tweeté Lula samedi. Le débat, organisé par un groupe de médias brésiliens, dont Rede Bandeirantes et le journal «Folha de São Paulo», est le premier prévu de la campagne de l’élection présidentielle du 2 octobre.

Le président Bolsonaro a fait savoir vendredi qu’il devrait être présent à ce débat, mais a précisé que la décision finale n’avait pas encore été prise. «Je dois y être dimanche. Je suis en train de décider», a déclaré vendredi Jair Bolsonaro. «À un certain moment je pensais que je ne devais pas y aller, maintenant je pense que je devrais. Je vais me faire fusiller, ils vont me tirer dessus à longueur de temps (…) mais je pense que ma stratégie va fonctionner», a-t-il dit lors d’une interview à la radio Jovem Pan.