Brésil : Lula pose les jalons de son troisième mandat

Et «mercredi, il sera à Brasília» pour accompagner de près la transition sous la coordination du vice-président élu Geraldo Alckmin, a déclaré à l’AFP un conseiller de l’équipe de transition, assurant que «l’agenda» des réunions dans la capitale «n’est pas encore bouclé». À Brasília, il doit notamment rencontrer le très influent Artur Lira, président de la Chambre des députés qui a été un proche de Jair Bolsonaro durant son mandat.

Tenir les «promesses»

L’appui du Parlement sera fondamental pour un des premiers grands défis du futur gouvernement de gauche: faire approuver des dépenses exceptionnelles pour le versement de minima sociaux. Lula s’est notamment engagé à maintenir à 600 réais (environ 118 euros) l’Auxilio Brasil, une allocation versée aux plus pauvres, même si ce montant n’est pas prévu dans le budget de l’année prochaine.

«Nous ne pouvons pas commencer 2023 sans l’Auxilio Brasil (à 600 réais), sans augmentation réelle du salaire minimum. Ce sont des promesses faites aux électeurs et les urnes ont parlé», a déclaré vendredi Gleisi Hoffmann, président du Parti des Travailleurs (PT) de Lula.

D’intenses tractations sont déjà en cours pour l’autorisation de dépasser le plafond des dépenses qui doit être approuvée par les parlementaires avant le 15 décembre. Ce ne sera pas une mince affaire dans les deux chambres où le Parti Libéral (PL) de Bolsonaro est le groupe le plus important.

Lula devrait néanmoins pouvoir composer avec le «Centrao», nébuleuse de partis centristes qui font la pluie et le beau temps au Parlement depuis des décennies, s’alliant le plus souvent avec le gouvernement en place, non sans monnayer leur soutien contre des postes importants. Plusieurs leaders de ces partis qui s’étaient alliés au gouvernement Bolsonaro se sont montrés ouverts au dialogue avec le président élu de gauche.