Brésil : Lula promet un retour à la «normalité» et au «dialogue»

Le président brésilien élu Lula a eu mercredi une série d’entretiens politiques à Brasília, deux mois avant sa prise de fonctions pour un troisième mandat, appelant au retour «du dialogue» et de la «normalité» dans un Brésil coupé en deux.

«Le pays a besoin de dialogue et de normalité», a tweeté Lula en publiant une vidéo où on le voit accueilli par Arthur Lira à Brasília. Il faisait apparemment référence aux quatre années secouées par les crises du mandat de Jair Bolsonaro et à la campagne électorale à couteaux tirés qui a polarisé le Brésil.