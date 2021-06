Élection : L’ultraconservateur Raïssi grand favori de la présidentielle en Iran

Le taux d’abstention, qui s’annonce historique, est l’enjeu du scrutin de vendredi, où le conservateur Ebrahim Raïssi paraît promis à une victoire certaine.

Après trois semaines d’une campagne électorale terne, sur fond de ras-le-bol général à cause de la grave crise économique qui frappe l’Iran, les autorités ont décidé d’allonger la période d’ouverture des bureaux de vote au maximum, de 07h00 à minuit (04h30 à 21h30, heure suisse) avec une extension possible jusqu’à 02h00 du matin samedi.

Il s’agit officiellement de permettre au plus grand nombre, parmi les près de 60 millions d’Iraniens en âge de voter, de se rendre aux urnes sereinement alors que le pays est durement frappé par la pandémie de Covid-19. À en croire les rares sondages disponibles, l’abstention pourrait atteindre un niveau inédit et dépasser les 57%.

En mai, le Conseil des gardiens de la Constitution, organe non élu chargé du contrôle de la présidentielle, avait autorisé sept hommes à se présenter, parmi près de 600 candidats. Mais il n’en reste plus que quatre, après le désistement de trois candidats mercredi, dont deux ont appelé à voter pour Ebrahim Raïssi.

«Choisir par moi-même»

Mécontentement et défiance

Le mécontentement et la défiance vis-à-vis des autorités s’expriment de plus en plus ouvertement face à la grave crise économique et sociale provoquée par le rétablissement des sanctions américaines ayant suivi la sortie des États-Unis de l’accord de Vienne.