Iran : L’ultraconserverteur Ebrahim Raïssi est devenu président

Vainqueur de la présidentielle de juin marquée par une abstention record, le nouveau président succède au modéré Hassan Rohani.

L’ultraconservateur Ebrahim Raïssi a été intronisé mardi président de l’Iran et devra s’atteler à redresser une économie minée par les sanctions américaines et la crise sanitaire, et relancer les pourparlers pour sauver l’accord international sur le nucléaire.