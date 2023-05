Turquie: L’ultranationaliste Sinan Ogan soutiendra Erdogan

L’ultranationaliste Sinan Ogan a annoncé, lundi, qu’il soutiendra le président sortant Recep Tayyip Erdogan au second tour de l’élection présidentielle en Turquie, dimanche. «J’invite les électeurs qui ont voté pour nous au premier tour à le soutenir au second tour», a déclaré, à Ankara, le troisième homme de la présidentielle.

Fort de 5,2% des voix recueillies au premier tour, le 14 mai, le dissident du parti d’extrême droite MHP était courtisé par les deux finalistes de l’élection. Le président Erdogan a obtenu 49,5% des voix et son adversaire, le social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu , 44,9%, soit 2,5 millions de voix d’écart entre les deux.

«Nos négociations ont été conduites autour des principes suivants: le terrorisme sera combattu, un calendrier sera établi pour renvoyer les réfugiés et les institutions étatiques turques seront renforcées», a énuméré Sinan Ogan.

Ses électeurs ne le suivront peut-être pas tous

Sur Twitter, Kemal Kiliçdaroglu a aussitôt réagi en dénonçant «ceux qui vendent cette belle patrie». «Nous venons pour sauver ce pays du terrorisme et des réfugiés», a-t-il lancé, en en appelant aux «huit millions de citoyens qui ne se sont pas rendus aux urnes (le 14 mai, ndlr) et à tous nos jeunes». Le candidat avait promis de renvoyer les plus de 3,7 millions de réfugiés syriens, dès qu’il serait élu.