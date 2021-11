Le festival «Films pour la Terre» présente les meilleurs documentaires environnementaux liés à la consommation, à l’agriculture durable et à l’alimentation. Ses organisateurs veulent encourager l’engagement à l’égard de l’environnement, sans pour autant être alarmistes ou moralisateurs.

Festival du film pour la Terre : «Lumières, caméra et action!» en faveur de l’environnement

Le festival «Films pour la Terre» a pour objectif de faire découvrir la beauté de la nature et d’inciter à l’action. Association «Films pour la Terre»

Les écrits sont souvent insuffisants pour décrire des liens complexes. D’ailleurs, qui a envie de lire des pages et des pages sur les interconnexions entre la mode, les conditions de production dans les pays à bas salaires et tout ce qui n’est pas bon pour les humains et l’environnement?

«Une image vaut mille mots», dit-on, à juste titre. Par le biais de films, des liens compliqués peuvent généralement être expliqués de manière plus claire que sur le papier. C’est là qu’intervient le festival suisse alémanique «Filme für die Erde», «Films pour la Terre» en français, qui a été créé en 2011.

Deux jours durant, il projette des documentaires environnementaux soigneusement sélectionnés qui sont en lien avec le domaine de la protection de l’environnement. Cette année, le festival se déroulera du 19 au 21 novembre sur 17 sites et mettra l’accent sur la consommation, l’agriculture durable et l’alimentation.

Envoyer des signaux positifs

Neuf films seront projetés, dont des œuvres exceptionnelles, comme le documentaire «Cow». Également présenté au Festival de Cannes, ce dernier a choisi de nous montrer la vision qu’a une vache laitière de son quotidien. Le long-métrage «Fast Fashion», de Gilles Bovon et Edouard Perrin, offre un aperçu des astuces marketing utilisées par l’industrie de la mode et des conditions problématiques de la production en série de biens à bas prix.

Le documentaire «Green Blood», pour sa part, prend des allures de thriller pour enquêter, en collaboration avec des journalistes d’investigation, sur les crimes environnementaux de l’industrie minière, alors que «Pomme de Discorde» fait la lumière sur la variété de pomme «Pink Lady», très populaire dans notre pays, et sur le peu de connaissances que nous avons de cette variété importée du lointain Chili.

«Nous voulons initier le changement grâce à des films intelligents et éveiller une certaine joie dans la protection de l’environnement et du climat», déclare Barbara Roth, codirectrice de «Films pour la Terre». Un jury de professionnels encadre la sélection des films. Il recherche des documentaires bien ficelés, factuels et répondant à un vaste catalogue de critères. Ils ne doivent, par exemple, ni contenir d’éléments racistes, ni discriminatoires. «Nous voulons encourager l’action, sans pour autant être alarmistes ou moralisateurs», poursuit-elle. Les visiteurs doivent être initiés aux questions environnementales de manière ludique.

Un festival gratuit

Une attention toute particulière est accordée aux écoles et aux écoliers. Ainsi, certaines séances de cinéma seront exclusivement réservées aux classes. «Les enfants sont notre avenir. Le film est un support qui permet de rendre très accessibles des sujets à la base complexes pour eux», explique Barbara Roth. L’objectif est de toucher un public aussi large que possible, d’où des projections gratuites. Le festival est soutenu par des partenaires et des organismes publics.

Après une baisse de la fréquentation en 2020 en raison de la pandémie, le festival espère désormais retrouver la popularité qui était la sienne en 2019, lorsque 16’900 écoliers et adultes se sont rués dans les salles de cinéma pour visionner ses documentaires environnementaux. Pour y parvenir, le festival peut également compter sur des activités annexes, comme des ateliers, des tables rondes, des stands d’exposition et des repair cafés, où les appareils peuvent être réparés.