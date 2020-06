Football

Lumineux, Benzema ouvre la voie du titre au Real

Auteur d'une talonnade géniale sur le seul but du succès face à l'Espanyol Barcelone, le Français a encore été étincelant.

Auteur d'une inspiration géniale sur cette talonnade pour Casemiro, qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans les cages de Diego Lopez pour l'ouverture du score (45e), l'attaquant français s'est encore une fois mué en héros de la soirée, pour propulser le Real deux points devant le Barça, un avantage peut-être décisif à six journées de la fin.

Déjà auteur d'un doublé contre Valence le 18 juin, puis du but décisif chez la Real Sociedad dimanche dernier, Karim Benzema (32 ans) est revenu plus fort que jamais après l'interruption de trois mois à cause de la pandémie, pour mettre le Real Madrid sur les rails d'un potentiel 34e titre en Liga (un record), le deuxième pour le Zidane entraîneur, après celui de 2017.