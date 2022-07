Royaume-Uni : L’un des favoris à la succession de Boris Johnson renonce à se porter candidat

Malgré de nombreux soutiens, le ministre de la Défense Ben Wallace a écrit sur Twitter avoir «pris la décision de ne pas entrer dans la course».

«Assurer la sécurité du pays»

Vendredi, l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak , 42 ans, a été le premier prétendant d’envergure à lancer sa candidature, dans une vidéo particulièrement léchée, au point d’alimenter les suspicions d’une candidature préparée de longue date et de trahison. Dans ce clip qui a fait sept millions de vues samedi, Rishi Sunak promet de «restaurer la confiance», «reconstruire l’économie et réunifier le pays».

Rebond dans les sondages

Faisant longtemps figure de favori pour entrer à Downing Street si Boris Johnson chutait, Rishi Sunak s’était trouvé nettement affaibli il y a quelques mois après la révélation de l’avantageux statut fiscal dont bénéficiait sa richissime épouse, qui lui permettait d’éviter de payer au fisc britannique des impôts sur ses revenus à l’étranger. Il avait aussi pâti d’une réponse jugée insuffisante dans l’opinion face à la crise du coût de la vie, dans un Royaume-Uni en proie à une inflation au plus haut depuis 40 ans (plus de 9%).

«Platitudes et rhétorique vide»

Plusieurs autres candidats aux chances de succès bien moindres se sont jetés dans la course à la succession. L’ancienne secrétaire d’Etat à l’Egalité Kemi Badenoch a appelé au changement et souligné que l’opinion était «épuisée par les platitudes et la rhétorique vide». Elle rejoint ainsi Suella Braverman – attorney general, chargée de conseiller juridiquement le gouvernement – et Tom Tugendhat – président de la Commission parlementaire des Affaires étrangères. Jusqu’à une quinzaine de candidatures sont anticipées au total.