Canton de Berne – L’un des oiseaux emblématiques du Chasseral décapité par une éolienne

L’oiseau - on ne sait pas s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle - a percuté les pales d’un des pylônes du parc du Mont-Soleil, dans le Jura bernois. Un promeneur a été témoin de la scène et a retrouvé l’animal gisant au pied de la machine no 4. «D’une manière générale, les grands rapaces sont vulnérables aux hélices et aux lignes électriques situées à travers leurs territoires. En cherchant des courants ascendants ou en chassant, ils se retrouvent menacés de collision», précise encore l’association.