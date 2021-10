«Le Seigneur des anneaux» – L’un des orcs de la saga est inspiré d’Harvey Weinstein

Wood explique que l’un des masques confectionné pour la saga était directement inspiré par l’ex-producteur qui purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison pour viols et agressions sexuelles. «L’un d’entre eux, et je m’en souviens très bien, était conçu pour ressembler à Harvey Weinstein. Je pense que l’on peut en parler maintenant. Ce type est incarcéré, putain. Qu’il aille se faire foutre», a balancé l’acteur.

Conflit avec Peter Jackson

Cet «hommage», bien antérieur au mouvement «MeeToo» et aux révélations sur les crimes de Weinstein, était en fait une manière de se venger du tout puissant producteur à la tête de l’empire Miramax à l’époque. En effet, le réalisateur de la trilogie, Peter Jackson, a rencontré de nombreuses difficultés de pré-production et de financement à cause de Weinstein. Winamax devait produire le projet de Jackson, mais le producteur ne croyait pas plus que ça dans le projet: il espérait forcer Jackson à se limiter à un film doté d’un budget revu à la baisse sous peine de remplacer le réalisateur.