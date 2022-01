Game over : L’un des pires ennemis de Netflix dépose les armes

Le logiciel Popcorn Time, qui permettait de regarder gratuitement des films et des séries piratés, a cédé sous la pression des ayants droit.

L’application a fait ses débuts en 2014. En l’espace d’un an, elle est devenue l’un des services les plus populaires pour accéder à des contenus vidéo illégaux. En 2015, Netflix l’avait déclaré comme l’un de ses principaux concurrents. Le logiciel offrait un lien vers des ordinateurs du monde entier hébergeant le contenu via le système de partage de fichiers Bit Torrent. Les créateurs de Popcorn Time avaient déserté le service peu après son lancement et les courriels publiés lors du piratage retentissant de Sony fin 2014.